Лучшие акции и распродажи на Aliexpress 2020

Благодаря нашей статье вы не пропустите распродажи на Алиэкспресс. Мы постоянно обновляем её, чтобы рассказать вам о лучших скидках и акциях, которые проходят прямо сейчас.

В статье описаны основные распродажи и акции проходящие на Алиэкспресс в 2020 году.

Однако, Алиэкспресс часто внезапно устраивает дополнительные распродажи, а подробности и точные сроки любых распродаж становятся известны только незадолго до их запуска.

Мы сразу обновляем статью, но, как вам об этом узнать?

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Как узнать реальную величину скидок?

На распродажах, почти на все товары указаны большие скидки. Но, действительно ли они есть? Как узнать реальную величину скидки и понять есть ли она на самом деле?

Раньше это были сложные вопросы, но теперь, можно установить расширение для браузера от LetyShops. Тогда, вы не только получите возврат части потраченных денег за покупку, но и увидите динамику изменения цены на желаемый товар и проверите надежность продавца перед покупкой.

Использовать данное расширение действительно удобно и полезно.

Какие купоны бывают и где их применять

В ходе подготовки к большим распродажам обычно есть возможность набрать достаточно много различных купонов. Но, часто бывает, что люди не знают как применить эти купоны. На какие товары реально получить скидку? Предлагаю вашему вниманию таблицу, которая поможет вам ответить на эти вопросы.

Из таблицы понятно, что, лучший вариант — это красные купоны Алиэкспресс. Они подходят для любых покупок. Однако и спецкупоны и купоны магазинов тоже пригодятся, если удалось получить их именно на нужную вам вещь. Также, обязательно обратите внимание на сумму, которую должен стоить товар, чтобы к нему можно было применить купон.

Итак, мы представляем список лучших сезонных распродаж, начиная с января и до декабря 2020 года.

Зима

Лучшее время для покупок. И в это время для покупателей приготовлено несколько прекрасных зимних распродаж.

Зимняя ликвидация

Примерно с 14 по 21 января 2020 (до 11:00 по МСК) ждем на Алиэкспресс распродажу «Зимняя ликвидация».

Учитывая время доставки, это отличный повод купить подарки к будущим весенним праздникам.

Все товары удобно разбиты по категориям, тут есть всё, например, товары со скидками более 70%, смартфоны и аксессуары, электроника, компьютеры и канцтовары, автотовары, сумки и обувь,инструменты и обустройство,украшения и часы,мамам и детям,женская одежда,спорт и отдых и многое другое.

Также, там можно получить до 10 купонов на скидку 2$.

Подробности, точные сроки проведения и ссылку на распродажу мы опубликуем дополнительно.

Киберпонедельник

В конце января Letyshops объявляет Киберпонедельник в Алиэкспресс и десятках других магазинов!

Перейдя на страницу акции и зарегистрировавшись, вы получите шанс выиграть приз, отличные скидки в лучших магазинах и повышенный кэшбэк!!!

Ваша любимая распродажа: 11.11

День Рождения Алиэкспресс

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Я в них не участвую 6%, 288 голосов 288 голосов 6% 288 голосов - 6% из всех голосов

Другая 3%, 119 голосов 119 голосов 3% 119 голосов - 3% из всех голосов Всего голосов: 4574 × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. 11.11

День Рождения Алиэкспресс

Черная Пятница

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Весна

Весна перемен, когда хочется чего-то нового. И конечно же, покупателям предлагаются новые, весенние распродажи.

День Рождения Aliexpress

День Рождения Алиэкспресс — первая, по настоящему БОЛЬШАЯ распродажа года. Распродажа на Алиэкспресс 2020 в честь основания сайта дарит лучшие предложения от тысяч проверенных продавцов. Это грандиозное событие будут сопровождать игры, конкурсы, розыгрыши и подарки.

В 2020 году предварительный этап распродажи начнется в третьей декаде марта, а в конце марта стартует сама распродажа!

Читайте, какие скидки, промокоды, купоны и акции будут в День рождения Алиэкспресс!

Лето

Летом проводится несколько маленьких и больших распродаж.

Летняя

Летняя распродажа в Алиэкспресс в этом году будет предположительно проходить в июне в два этапа.

В это время будут отличные скидки на все категории товаров и возможность применить ранее собранные купоны для получения дополнительной выгоды!

Подробности, точные сроки проведения и ссылку на распродажу мы опубликуем дополнительно.

Неделя брендов

В конце августа в Алиэкспресс проходит главная летняя распродажа — Неделя Брендов!

В этом году крупнейший онлайн-гипермаркет анонсирует скидки до 50%!

Распродажа традиционно пройдет в 2 этапа. Подробности, точные сроки проведения и ссылка на распродажу появятся ближе к делу.

Осень

Как вы уже догадались, осенью нас ждут осенние распродажи от АлиЭкспресс.

Распродажа 11.11

Распродажа 11.11 — это самое грандиозное событие года! В это время продается все. Скидки достигают немыслимых процентов, дизайнерские вещи уходят за копейки. Не стоит забывать и про призы, купоны, подарки и флеш-игры, позволяющие получить дополнительные скидки.

На распродаже 11.11 хорошие и недорогие вещи могут закончиться очень быстро. Поэтому, имеет смысл покупать в первые часы распродажи.

А если перейти на Алиэкспресс с сервиса кэшбэка, то вы еще получите и возврат части потраченной суммы, после полной оплаты заказа.

Первый, подготовительный этап распродажи начнется в конце октября.

Если вы хотите узнать все подробности о нюансах, акциях и конкурсах добро пожаловать в нашу статью про распродажу 11.11.

Черная пятница

Любимая и популярная Black Friday. Первая пятница после Дня Благодарения стала настоящим праздником. Длится Черная Пятница пять дней. В эти дни все бутики и магазины мира устраивают распродажи.

В нашей специальной статье про Чёрную пятницу вы узнаете все подробности и даты важных событий.

До конца года

Итоги года

Итоги года — последняя масштабная распродажа 2020 года от Алиэкспресс, которая традиционно проходит в декабре.

На ней можно получить спецкупон на 2$ в самом начале страницы и, также, вы можете заметить плавающую иконку купона. Если нажать на эту иконку, то можно получить комплект из пяти специальных купонов Алиэкспресс номиналом два доллара США.

На распродаже представлены все основные категории товаров и некоторые из них можно заказать с доставкой за 10 дней — как раз к Новому Году!

Где взять купоны, какие будут промокоды и скидки — узнайте все подробности в нашей статье Итоги года на Алиэкспресс.

Постоянные скидки

Иногда нет возможности дожидаться когда наступит большая распродажа.

Сайт Алиэкспресс дарит возможность купить некоторые товары в любое время и с хорошей скидкой. Это специальные торговые предложения, акция на которых продолжается почти всегда.

Горящие товары

Специфика горящих товаров – ограниченное число предметов, одежды, аксессуаров.

Только первые счастливчики смогут порадовать себя новинками. Если под товаром имеется кнопка «купить сейчас» оранжевого цвета – смело кликайте. Вы вошли в число первых!

Вкладка «Почти даром» появляется каждый понедельник, среду и пятницу с 10 до 11 утра. Любые товары можно приобрести за несколько центов.

Распродажа выходного дня.

Об этой акции появляется оповещение на главной странице сайта. Скидки на товары доходят до 80%.

Быстрые Сделки

Быстрые сделки — это ежедневное предложение товаров со скидкой.

Ознакомиться с продукцией, узнать подробности и характеристики, определить точное время и прочитать отзывы реальных покупателей можно на русской версии официального сайта Алиэкспресс.

Все товары можно купить за рубли.

Помните, что покупка товаров на Алиэкспресс в сезон распродаж 2020 – залог удачной экономии.

Цените собственное время и наслаждайтесь качественными вещами по низким ценам.